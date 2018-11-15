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Husilerden "siyasi çözüm konusunda iletişim yok" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 23:42 | Son Güncelleme

Husilerden "siyasi çözüm konusunda iletişim yok" açıklaması

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, ülkede siyasi çözüm konusunda ciddi bir iletişim olmadığını belirtti.

Husilerin, kendilerine bağlı El-Mesire kanalından yayınladığı açıklamada, "Siyasi çözüm ve gerçek manada ateşkes konusunda ciddi bir iletişim yok. Hepsi medyada dolaşıp duran şeyler." denildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Hudeyde'de saldırıları durduğu yönündeki haberlerin yalanlandığı açıklamada, bunun aslında "yeni bir şiddet dalgasına hazırlık" olduğu öne sürüldü.

ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan uluslararası dörtlü komisyon, bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlediği toplantıda Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki siyasi çözümleri desteklediğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Yemen kriziyle ilgili gerçekleştirmesi beklenen toplantıda, yeni barış görüşmelerinin başlatılması için tarih belirleneceği düşünülüyor.

- Yemen'de diyalog çabaları

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan üç turun ardından iki yıl önce sekteye uğramıştı.

İki yıl aradan sonra 6 Eylül'de Cenevre'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları, Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de taraflar arasında çatışmalar devam ederken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun müdahalesiyle ülkedeki insani durum daha da kötüleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler iletişim Yemen

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