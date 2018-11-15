SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, ülkede siyasi çözüm konusunda ciddi bir iletişim olmadığını belirtti.

Husilerin, kendilerine bağlı El-Mesire kanalından yayınladığı açıklamada, "Siyasi çözüm ve gerçek manada ateşkes konusunda ciddi bir iletişim yok. Hepsi medyada dolaşıp duran şeyler." denildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Hudeyde'de saldırıları durduğu yönündeki haberlerin yalanlandığı açıklamada, bunun aslında "yeni bir şiddet dalgasına hazırlık" olduğu öne sürüldü.

ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan uluslararası dörtlü komisyon, bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlediği toplantıda Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki siyasi çözümleri desteklediğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Yemen kriziyle ilgili gerçekleştirmesi beklenen toplantıda, yeni barış görüşmelerinin başlatılması için tarih belirleneceği düşünülüyor.

- Yemen'de diyalog çabaları

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan üç turun ardından iki yıl önce sekteye uğramıştı.