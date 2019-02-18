ADEN (AA) - Yemen'deki Husiler, ülkede barışın sağlanması ve Stockholm Anlaşması'nın uygulanması için hazır olduklarını belirtti.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Sana'ya ulaşmasından kısa bir süre sonra Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile bir araya geldiğini aktardı.

Abdusselam görüşmede, Stockholm Anlaşması'nın uygulama süreci ile BM başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi'nin (RCC) Hudeyde'deki çalışmaları kapsamında varılan noktanın ele alındığını aktardı.

Husi liderin, Yemen hükümetinin, sonuncusu RCC'nin sunduğu plan olmak üzere anlaşmayı sürekli reddetmesini eleştirdiğini aktaran Abdusselam, "Husi lider, Griffiths'e, barışın sağlanması ve Stockholm Anlaşması'nın uygulanması için hazır olduğunu belirtti." ifadesini kullandı.

Sözcü, Yemen hükümetinin esir takası dosyası konusundaki hazırlıksız tutumunu da kınayan Husi'nin, Yemen hükümetini ayrıca barış konusunda gayri ciddi ve isteksiz olmak, Stockholm'de varılan anlaşmanın maddelerini aksatmakla suçladığını kaydetti.