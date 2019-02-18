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Husilerden, "Stockholm Anlaşması'nın uygulanmasına hazırız" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 00:15 | Son Güncelleme

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi Sana'da görüştü

ADEN (AA) - Yemen'deki Husiler, ülkede barışın sağlanması ve Stockholm Anlaşması'nın uygulanması için hazır olduklarını belirtti.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Sana'ya ulaşmasından kısa bir süre sonra Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile bir araya geldiğini aktardı.

Abdusselam görüşmede, Stockholm Anlaşması'nın uygulama süreci ile BM başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi'nin (RCC) Hudeyde'deki çalışmaları kapsamında varılan noktanın ele alındığını aktardı.

Husi liderin, Yemen hükümetinin, sonuncusu RCC'nin sunduğu plan olmak üzere anlaşmayı sürekli reddetmesini eleştirdiğini aktaran Abdusselam, "Husi lider, Griffiths'e, barışın sağlanması ve Stockholm Anlaşması'nın uygulanması için hazır olduğunu belirtti." ifadesini kullandı.

Sözcü, Yemen hükümetinin esir takası dosyası konusundaki hazırlıksız tutumunu da kınayan Husi'nin, Yemen hükümetini ayrıca barış konusunda gayri ciddi ve isteksiz olmak, Stockholm'de varılan anlaşmanın maddelerini aksatmakla suçladığını kaydetti.

- Stockholm Anlaşması

BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantıları, Yemen hükümeti ile Husilerin, ateşkes, tarafların Hudeyde'den çekilmesi gibi maddelerin yer aldığı bir anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Bölgede sağlanan ateşkes etkinliğini korurken kentten çekilme konusunda ise tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar ışığında henüz somut bir adım atılamadı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths gözetimindeki söz konusu müzakereler sonucunda BM başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi'nin (RRC) oluşturulmasına karar verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths Husiler Stockholm Yemen

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