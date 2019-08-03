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Husilerden Suudi Arabistan askerlerine bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 17:52 | Son Güncelleme

Husilerden Suudi Arabistan askerlerine bombalı saldırı

Husiler, Suudi Arabistan'da askeri bir araca düzenledikleri bombalı saldırıda araçta bulunan askerlerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Husilere ait El-Mesira kanalının askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısında Yemen sınırında bulunan Cazan ilinde askeri bir araca bombalı saldırı düzenlediği belirtildi.

Araçta bulunan Suudi Arabistan askerlerinin hayatını kaybettiği aktarılan haberde, ölü sayısına ilişkin bir detay paylaşılmadı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bugün Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Necran kentinde Suudi Arabistan ordusuna ait bir kampa "Bedr F" tipi balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini ve çok sayıda ölü olduğunu belirtmişti.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra insansız hava araçlarıyla (İHA) ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla sivillerin toplu ölümüne yol açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Suudi Arabistan

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