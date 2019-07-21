Husilerden Suudi Arabistan askerlerine saldırı

SANA (AA) - Yemen'de İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan bölgesinde, Suudi askerlere yönelik düzenledikleri saldırıda, birkaç askeri öldürdükleri ve yaraladıkları açıklandı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun, bir askeri kaynağa dayandırdığı habere göre, Husi militanlar, Cazan bölgesi cephesinde bulunan Cehfan Dağı doğusunda Suudi askerlere saldırı düzenledi.

Haberde, saldırıda bazı Suudi askerlerin öldüğü, bazılarının da yaralandığı belirtilirken, sayıya ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan tarafından ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler dün, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentinde bulunan havaalanına insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlemişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de Yemen'in başkenti Sana'da, Husilere ait askeri hedeflere operasyon başlattığı duyurulmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.