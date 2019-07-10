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Husilerden Suudi Arabistan sınırı yakınlarındaki karargaha saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 19:26 | Son Güncelleme

Husilerden Suudi Arabistan sınırı yakınlarındaki karargaha saldırı

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan sınırı yakınlarında Yemen hükümetine ait askeri karargahı hedef aldı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yer alan habere göre, Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran bölgesi yakınlarındaki Yemen ordusuna ait mevzileri balistik füzeyle vurdu.

Saldırıda Suudi Arabistan ordusuna bağlı paralı askerlerden ölü ve yaralıların olduğu, yaralıların Necran Hastanesine nakledildiği belirtildi.

Yemen ve Suudi Arabistan'dan konuya dair henüz açıklama yapılmadı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
füze Husiler necran Suudi Arabistan Yemen

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