HABER

Husilerden Suudi Arabistan sınırındaki askeri mevzilere saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 12:21 | Son Güncelleme

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Cazan vilayetine açılan Tuval Sınır Kapısı yakınlarındaki askeri mevzilere düzenledikleri topçu saldırıda Suudi askerlerinden ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu

ADEN (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan vilayeti sınırına topçu saldırı düzenlediklerini, olayda Suudi askerlerinden ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı.

İran destekli Husilere ait "El-Mesira" televizyonunun askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan'ın Cazan vilayetine açılan Tuval Sınır Kapısı yakınlarındaki askeri mevzilere topçu saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Bir askeri aracın imha edildiği saldırıda Suudi Arabistan askerlerinden ölü ve yaralılar olduğu aktarılırken, bu konuda herhangi bir sayı belirtilmedi.

Suudi Arabistan makamlarından ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

PARTNERİç organ mesajı nasıl yapılır?İç organ mesajı nasıl yapılır?
Yurt dışındaki genç vatandaşlar Türkiye’yi keşfediyorYurt dışındaki genç vatandaşlar Türkiye’yi keşfediyor
Deniz yerine göl, gitar yerine saz, Ege değil TunceliDeniz yerine göl, gitar yerine saz, Ege değil Tunceli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Husiler Suudi Arabistan Yemen

En Çok Okunan Haberler

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Kocasından ayrılan ünlü şarkıcı bir kadınla yakalandı

Kocasından ayrılan ünlü şarkıcı bir kadınla yakalandı

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu'da yabani hayvan postları ele geçirildi

Hepsi araçta bulundu!

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Son dakika! TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Her şeylerini bırakıp film gibi seyrettiler!

Her şeylerini bırakıp film gibi seyrettiler!

Edirne'de lastik botta 34 kaçak göçmen yakalandı

Mobil radar tespit etti! Böyle yakalandılar

Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram

'Bir güncük izin alsa cennetten gelse'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.