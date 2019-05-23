Husilerden Suudi Arabistan'a 72 saatte üçüncü hava saldırısı

MARİB (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran Havaalanına 72 saat içerisinde üçüncü kez hava saldırısı düzenledi.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun askeri kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıda, Necran Havaalanındaki Patriot sistemi hedef alındı.

Husiler istihbarat üzerine düzenlenen saldırının başarıya ulaştığını ileri sürerken, Suudi Arabistan makamlarından veya Arap koalisyonundan ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, üç gündür aralıklarla Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran bölgesinde bulunan havaalanına hava saldırıları düzenliyor.

Suudi Arabistan, Yemen sınırında yer alan ve zaman zaman Husilerin füze saldırılarına maruz kalan Necran bölgesindeki havaalanının 4 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçeceğini duyurmuştu.

Husi yönetimine bağlı Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamasında, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve bu ülkelerin Yemen'deki askeri karargahları ile önemli tesislerinden oluşan toplamda 300 noktaya saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.