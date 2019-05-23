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Husilerden Suudi Arabistan'a 72 saatte üçüncü hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 17:13 | Son Güncelleme

Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde bulunan Necran Havaalanındaki Patriot sistemini vurduğunu duyurdu

MARİB (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran Havaalanına 72 saat içerisinde üçüncü kez hava saldırısı düzenledi.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun askeri kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıda, Necran Havaalanındaki Patriot sistemi hedef alındı.

Husiler istihbarat üzerine düzenlenen saldırının başarıya ulaştığını ileri sürerken, Suudi Arabistan makamlarından veya Arap koalisyonundan ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, üç gündür aralıklarla Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran bölgesinde bulunan havaalanına hava saldırıları düzenliyor.

Suudi Arabistan, Yemen sınırında yer alan ve zaman zaman Husilerin füze saldırılarına maruz kalan Necran bölgesindeki havaalanının 4 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçeceğini duyurmuştu.

Husi yönetimine bağlı Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamasında, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve bu ülkelerin Yemen'deki askeri karargahları ile önemli tesislerinden oluşan toplamda 300 noktaya saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor. Necran, Husilerin hedefindeki bölgeler arasında yer alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Husi Suudi Arabistan Yemen

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