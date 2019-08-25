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Husilerden Suudi Arabistan'a ait askeri mevzilere balistik füze saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 16:30 | Son Güncelleme

Husilerden Suudi Arabistan'a ait askeri mevzilere balistik füze saldırısı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran vilayetinde yer alan askeri mevzilere balistik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Necran'da Suudi Arabistan'a ait askeri mevzilerin balistik füzeyle hedef alındığını belirtti.

Seri, saldırıda onlarca ölü ve yaralı olduğunu aktardı.

Suudi Arabistan ordusunun Yemen sınırında Husilere ait birliklerin yer aldığı bölgelere doğru kapsamlı bir ilerlemeye hazırlandığına dikkati çeken Seri, söz konusu saldırının, geniş çaplı bir istihbarat operasyonunun ardından düzenlendiğini kaydetti.

Suudi Arabistan ve Yemen ordusundan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra insansız hava araçlarıyla (İHA) ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla sivillerin toplu ölümüne yol açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balistik Füze Husiler necran Yemen

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