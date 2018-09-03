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Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 22:51 | Son Güncelleme

Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

RİYAD (AA) - Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentine atılan balistik füze imha edildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Husiler tarafından Cazan kentine atılan füze Hava Savunma Güçleri tarafından düşürüldü.

Haberde, Yemen'deki çatışmaların başladığı 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan topraklarına 186 füzenin atıldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.

Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balistik Füze Husiler Suudi Arabistan Yemen

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