Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

CİDDE (AA) - Yemen topraklarından Suudi Arabistan'a atılan iki balistik füze havada etkisiz hale getirildi.

Suudi Arabistan'ın El-Arabiyya televizyonu, Mekke ve Cidde kentlerine hedeflendiği belirtilen füzelerden birinin Hava Savunma Güçleri tarafından Cidde, diğerinin Taif kenti semalarında imha edilişine dair görüntüler yayımladı.

Haberde daha fazla bilgi verilmezken, ilerleyen saatlerde yetkili makamlardan olayla ilgili resmi açıklama yapılacağı kaydedildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, dün, Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve bu ülkelerin Yemen'deki askeri karargahları ile önemli tesislerinden oluşan 299 noktaya saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.

Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.

