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Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 12:34 | Son Güncelleme

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi'nde yer alan Demmam kentindeki önemli bir askeri hedefe gelişmiş balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini belirtti

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın doğusundaki Demmam kentine uzun menzilli balistik füze saldırısı düzenledi.

İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi'nde yer alan Demmam kentindeki önemli bir askeri hedefe gelişmiş balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini belirtti.

Balistik füze saldırısının Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'e düzenlediği saldırılara bir misilleme olduğunu ifade eden Seri, Suudi Arabistan'daki tüm yabancı şirketlere ve sivillere askeri hedeflerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerinden ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husiler, bu sabah Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de bulunan El-Cela Karargahı'na Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni güçlerinin geçit töreni sırasında çifte saldırı düzenlemiş, olayda ilk belirlemelere göre 25 kişi ölmüştü. Aden'de ayrıca sabah saatlerinde bir emniyet merkezine düzenlenen bombalı araçlı saldırıda 3 askerin öldüğü, 20 askerin yaralandığı belirtilmişti.

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla sivillerin toplu ölümüne yol açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balistik Füze Demmam Husiler Suudi Arabistan Yemen

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