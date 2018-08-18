Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

RİYAD (AA) - Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'a atılan bir balistik füze havada imha edildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki'nin açıklamasında, Yemen'deki Husiler, Amran kentinden Suudi Arabistan'ın Necran kentine balistik füze saldırısı düzenledi.
Turki, Necran'a atılan füzenin herhangi bir can kaybı yaşanmadan koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından havadayken imha edildiğini belirtti.
Ayrıca Turki, İran'ı bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit etmek amacıyla Husilere destek vermekle suçladı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.
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