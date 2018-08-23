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Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 23:44 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın Cazan kentine atılan füze havada etkisiz hale getirildi

RİYAD (AA) - Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentine atılan füze havada imha edildi.

Suudi Arabistan'ın "El-İhbariyye" kanalında yer alan habere göre, Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri Husiler tarafından Cazan kentine atılan füzeyi havada imha etti.

Haberde konuya ilişkin daha fazla bilgi verilmezken bu, son bir haftada Suudi Arabistan topraklarını hedef alan ikinci füze saldırısı oldu.

Husilerin önceki gün Cazan'a attığı balistik füzenin de aynı şekilde havada imha edildiği duyurulmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Suudi Arabistan Yemen

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