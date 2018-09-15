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Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 23:51 | Son Güncelleme

Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

RİYAD (AA) - Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentine fırlatılan füzenin havada imha edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, ülkenin resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri'nin, Husiler tarafından Yemen'in Saada kentinden Cazan kentine atılan füzeyi havada imha ettiğini belirtti.

Atılan füzenin herhangi bir zarara veya can kaybına neden olmadığını kaydeden Maliki, Yemen'deki çatışmaların başladığı 2015 yılından bu yana ülkesinin topraklarına 196 füze atıldığını, saldırıların 112 sivilin ölümü ve yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlandığını bildirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.

Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cazan Husiler Suudi Arabistan

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