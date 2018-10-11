HABER

Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 06:53 | Son Güncelleme

Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin ülkenin güneyindeki Necran kentine attığı bir füzeyi etkisiz hale getirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, ülkenin resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, koalisyona ait hava savunma güçlerinin dün gece geç saatlerde Yemen'in Sada kentinden Necran'a atılan balistik füzeyi havada imha ettiğini duyurdu.

Maliki, füzenin imha edilmesi sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Sözcü Maliki, Yemen'de savaşın başladığı 2015'ten bu yana Husilerin Suudi Arabistan'a attığı füzelerin sayısının 204'e ulaştığını, bunların 112 kişinin ölümüne, yüzlercesinin de yaralanmasına neden olduğunu sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten itibaren Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.

Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.

PARTNERBu kadarına inanmak güç! Ormanın ortasında öyle bir şey yaptı ki...Bu kadarına inanmak güç! Ormanın ortasında öyle bir şey yaptı ki...
Fetullah Gülen'in yeni talimatı deşifre oldu! Fetullah Gülen'in yeni talimatı deşifre oldu!
15 kişilik Suudi istihbarat timi Prens'in takımı!15 kişilik Suudi istihbarat timi Prens'in takımı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Husiler necran

En Çok Okunan Haberler

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

Özlem Ada Şahin: Eşim Berkay'ın burnunda 15 tane kırık var

Özlem Ada Şahin: Eşim Berkay'ın burnunda 15 tane kırık var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değil

Erdoğan'dan İsmet İnönü eleştirilerine tepki

Erdoğan'dan İsmet İnönü eleştirilerine tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz'ın işine son verildi

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz'ın işine son verildi

Şans Topu sonuçları 10 Ekim: Şans Topu'nda 5 artı 1 bilen 4 kişi, 179 bin 597'şer lira kuruş ikramiye kazandı!

Şans Topu sonuçları 10 Ekim: Şans Topu'nda 5 artı 1 bilen 4 kişi, 179 bin 597'şer lira kuruş ikramiye kazandı!

Aydın'da inanılmaz olay! Annesi talihsiz kızı o halde görünce...

Aydın'da inanılmaz olay! Annesi talihsiz kızı o halde görünce...

Kaşıkçı olayının seyrini değiştirecek gelişme: Bir görüntü değil ama bir ses...

Kaşıkçı olayının seyrini değiştirecek gelişme: Bir görüntü değil ama bir ses...

Sayısal Loto sonuçları 10 Ekim 2018: Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 833 bin 420 lira devretti!

Sayısal Loto sonuçları 10 Ekim 2018: Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 833 bin 420 lira devretti!

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.