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Husilerden Suudi Arabistan'a roket saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 00:01 | Son Güncelleme

Husilerden Suudi Arabistan'a roket saldırısı

RİYAD (AA) - Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın Zahran el-Cenub (Güney Zahran) iline roket atılması sonucu aralarında bir caminin de bulunduğu bazı binalar zarar gördü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde sivil savunma ekiplerinin, "İran destekli Husilerin Yemen topraklarından attığı bir roketin Güney Zahran iline bağlı bir köye düştüğü yönünde ihbar aldığı" belirtildi.

Roketin düşmesi sonucu bir cami, ev ve bir kuyunun zarar gördüğü aktarılan haberde, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

Sivil savunma ekiplerinin gerekli önlemleri aldığı kaydedilen haberde, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümet güçlerine destek veriyor.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Zahran, Necran ve Cazan'a katyuşa, scud ve diğer balistik füzelerle sık sık saldırıyor. Söz konusu saldırılar çoğunlukla hava savunma sistemleri tarafından engellenirken, bazen can ve mal kayıplarına yol açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Husiler Zahran el-Cenub

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