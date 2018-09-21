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Husiler'den Suudi Arabistan'a roketli saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 22:59 | Son Güncelleme

Husiler'den Suudi Arabistan'a roketli saldırı

RİYAD (AA) - Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentine fırlatılan roketler bir eve isabet etti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Cazan Sivil Savunma Müdürlüğü, Husilerin Yemen topraklarından fırlattığı roket mermilerinin Cazan kentindeki El-Arida ilçesinde bir eve düştüğü bilgisini aldı.

Cazan Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Binbaşı Yahya bin Abdullah el-Kahtani, Husiler tarafından atılan roket mermilerinin düştüğü evde hasar meydana geldiğini, ilgililerin gerekli önlemleri aldığını belirtti.

Kahtani olayda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi vermedi.

Husilerden henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine bu tür saldırılar düzenliyor.

Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah el-Kahtani Cazan SPA

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