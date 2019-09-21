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Husilerden Suudi Arabistan'a "şartlı" tehdit

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 23:39 | Son Güncelleme

Husilerin Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi: "Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların durdurulmasına yönelik girişimin reddedilmesi durumunda bunun Riyad yönetimi için sonuçları olacak"

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların durdurulması yönünde attıkları adımın kabul edilmemesi halinde bunun Riyad yönetimi için olumsuz sonuçları olacağı tehdidinde bulundu.

Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, başkent Sana'nın Husiler tarafından ele geçirilmesinin 5. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte "Suudi Arabistan'ın, Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat'ın Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların durdurulmasına yönelik girişimini reddetmesi durumunda bunun Riyad yönetimi için sonuçları olacak." dedi.

Suudi Arabistan'ın Husilerin bu girişimine olumsuz karşılık vermesi halinde onlara "daha çok acı vereceklerini" iddia eden Husi, "kararlı ve herhangi bir yeri vurabilecek imkana sahip olduklarını, askeri yeteneklerinin de günbegün geliştiğini" söyledi.

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, dün yaptığı televizyon konuşmasında, Suudi Arabistan topraklarını silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve balistik füzelerle hedef almayı durdurduklarını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husi Suudi Arabistan Yemen

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