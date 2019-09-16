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Husilerden Suudi Arabistan’a tehdit: "Her an vurabiliriz"

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 12:11 | Son Güncelleme

Husiler, Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco’da bulunan yabancı şirketlere uyarı yaparak, her an vurabileceğini duyurdu.Husiler, Suudi Arabistan’da petrol tesisi Aramco’ya 2 gün önce İHA ile saldırı gerçekleştirdi.

Husiler, Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco’da bulunan yabancı şirketlere uyarı yaparak, her an vurabileceğini duyurdu.
Husiler, Suudi Arabistan’da petrol tesisi Aramco’ya 2 gün önce İHA ile saldırı gerçekleştirdi. Husiler, petrol tesisi Aramko’daki yabancı şirketleri uyardı ve yeniden vuracağını açıkladı. Husiler tarafından yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan, Yemen’e yönelik saldırılarını durdurmazsa, askeri ve stratejik hedefleri vurmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında, “Suudi Arabistan’ın her yerini vurabiliriz. Suudi Arabistan’ın Yemen’de yürüttüğü savaşı gözden geçirmesini isteriz” denildi.
Husilerin saldırısına dünyadan kınama yağdı ve petrol üretimini geçici olarak durdurmaya karar verildi.
Suudi Arabistan’ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretimi günlük 5,7 milyon varil azaldı. Buna bağlı olarak petrol fiyatları yüzde 10 arttı.

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