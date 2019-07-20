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Husilerden Suudi Arabistan'daki hava üssüne İHA saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 12:09 | Son Güncelleme

Husilerden Suudi Arabistan'daki hava üssüne İHA saldırısı

SANA (AA) - Husiler, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Serii, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'nde bulunan radar sistemi ve askeri noktalara Kasıf-2 tipi İHA'larla saldırı düzenlediklerini belirtti.

Saldırılarda hedeflere tam isabet sağlandığı bilgisini paylaşan Serii, "Saldırı, koalisyon güçlerinin operasyonları ve Yemen halkına yönelik devam eden ablukasına bir yanıt olarak gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Serii, son 12 saatte "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen halkını 25 hava saldırısıyla hedef aldığını" ileri sürdü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile Riyad yönetiminden henüz konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler İHA Suudi Arabistan

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