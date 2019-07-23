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Husilerden Suudi Arabistan’daki hava üssüne İHA saldırısı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 13:34 | Son Güncelleme

Husiler, Suudi Arabistan’ın Hamis Muşayt kentindeki Kral Halit Hava Üssü’süne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini bildirdi.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seria, Suudi Arabistan’ın Hamis Muşay kentinde bulunan Kral Halit Hava Üssü’ne İHA ile geniş çaplı bir operasyon düzenlendiklerini açıkladı.

Husiler, Suudi Arabistan’ın Hamis Muşayt kentindeki Kral Halit Hava Üssü’süne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini bildirdi.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seria, Suudi Arabistan’ın Hamis Muşay kentinde bulunan Kral Halit Hava Üssü’ne İHA ile geniş çaplı bir operasyon düzenlendiklerini açıkladı. Hedeflenen mevzilerin vurulduğu bilgisini paylaşan Seria, "Arap Koalisyonu tarafından Yemen’de uygulanan ablukaya yanıt olarak saldırılar gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu henüz olaya ilişkin açıklama yapmazken, Husiler tarafından fırlatılan bir İHA’yı Asir kentinde düşürdüklerini duyurdu.

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