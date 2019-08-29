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Husilerden Suudi Arabistan'daki havalimanına füze saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 03:24 | Son Güncelleme

Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Uluslararası Abha Havalimanı'nı Kudüs-1 model cruise füzesiyle vurdu

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi.

İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri'nin yaptığı ve Yemen basınında yer alan açıklamaya göre, Abha Havalimanı'na Kudüs-1 model cruise (seyir) füzesi ile gerçekleştirilen saldırıda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ortak operasyon merkezi ile savaş uçaklarının bulunduğu apronun hedef alındığı belirtildi.

Seri açıklamasında, söz konusu saldırı nedeniyle havalimanındaki uçuşların askıya alındığını kaydetti.

- Suudi Arabistan saldırıyı doğruladı

Koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, çarşamba akşam geç saatlerde Abha Havalimanı'na bir füzenin düştüğünü ifade etti.

Maliki, söz konusu saldırıda can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abha Havalimanı Cruise füze Husiler

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