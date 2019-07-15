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Husilerden Suudi Arabistan'ın güneybatısına saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 20:08 | Son Güncelleme

Husiler, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentinde bulunan Kral Halid Hava Üssü'ne ve silah depolarına insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi

İSTANBUL (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan Hamis Muşayt kentindeki bir askeri üs ve silah depolarına geniş çaplı saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesira televizyonuna yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Asir bölgesinde yer alan Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü ile savaş uçaklarına ait mühimmatın bulunduğu silah depolarına insansız hava araçlarıyla (İHA) geniş çaplı saldırı düzenlediklerini belirtti.

Seri, saldırılar sonucu silah depolarında yangın çıktığını ve bunun da bölgede paniğe yol açtığını ifade etti.

Harekatın Yemen halkına yönelik saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiğini söyleyen Seri, son 24 saat içinde Yemen halkının 20 hava saldırısıyla hedef alındığını ileri sürdü.

Seri, Riyad yönetimi saldırılarına devam ettiği sürece harekatlarını genişleterek sürdüreceklerini kaydetti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden henüz konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Yemen

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