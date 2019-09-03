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Husilerden Suudi Arabistan'ın güneyindeki hava üssüne SİHA saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 22:05 | Son Güncelleme

Husilerden Suudi Arabistan'ın güneyindeki hava üssüne SİHA saldırısı

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, silahlı hava araçlarıyla (SİHA) Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'nü hedef aldıklarını açıkladı.

İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'nün Kasıf-2 tipi SİHA'larla vurulduğunu ifade etti.

Seri, söz konusu saldırıları "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen halkına yönelik devam eden saldırıları ve uyguladığı ablukaya bir misilleme" şeklinde nitelendirdi.

Riyad yönetimi bugün, Suudi Hava Savunma Güçlerinin, Husilerin attığı 3 balistik füzeyi sınır kenti Necran semalarında imha ettiğini açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

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Hamis Muşayt kenti Husiler Kral Halid Hava Üssü saldırı SİHA Yemen

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