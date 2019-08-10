Husilerden Yemen'deki tüm oluşumlara ateşkes çağrısı

Husilerden yemendeki tüm oluşumların resmi temsilcilerine ülkedeki tüm cephelerde kapsamlı bir ateşkes sağlanması için inisiyatifi ellerine almaları çağrısı yapıldı.

Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Bahiti, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Yemen toplumundaki tüm kesimlerin temsilcilerine geçiş dönemi yönetimi oluşturmak için bir anlaşma sağlanana dek kapsamlı bir ateşkes için toplanma çağrısı yaptı.

Yemen Islah Partisi, Güney Geçiş Konseyi ve Husilerin resmi temsilcilerinin herhangi bir yerde bir araya gelmelerinin önemini dile getiren Bahiti, diğer oluşumların da katılımıyla tüm tarafların kabul edeceği bir geçiş yönetimi oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Bahiti, Yemenlilerin inisiyatifi ellerine almaları gerektiğini belirterek askeri bir üstünlük sağlamaktan söz etmek için vaktin henüz erken olduğunu kaydetti.

Aden'deki gelişmelere değinen Bahiti, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha önce ülkenin güneybatısındaki Taiz'de yaptıkları gibi güneydeki Aden'in çekişme alanına dönüşmesiyle oradaki vatandaşların yaşadığı sıkıntıları hiçbir şekilde umursamayacaklarının altını çizdi.