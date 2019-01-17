HABER

Husilerden Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi'ne engelleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 18:34 | Son Güncelleme

Husilerden Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi'ne engelleme

EL-HUDEYDE (AA) - Yemen'in El-Hudeyde kentindeki Husiler, Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Hollandalı General Patrick Cammaert ve beraberindeki heyetin, kentte hareket etmesini engellediği bildirildi.

Yemen hükümetinden ismini vermek istemeyen bir yetkili, Cammaert başkanlığındaki heyetin, Hudeyde'nin güneyinde hükümet güçlerinin kontrolündeki Ed-Dureyhimi beldesine gitmek üzere yola çıktığını söyledi.

Kaynak, heyetin, RCC üyeleriyle buluşmak için kentin doğusundaki El-Hamsin Caddesi'nden geçmeyi planladığını ancak Husi militanlar tarafından engellendiğini belirtti.

Kaynak, Husilerin, heyetin geçişini yolun güvenli olmadığını öne sürerek engellediğini aktardı.

BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık'ta gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantılarına hükümet adına katılan heyet üyelerinden Asker Zeil de sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, Cammaert'in kaldığı otelden hükümet heyetiyle görüşeceği yere gitmesini engellediğini kaydetti.

Cammaert'in hala hareket etmesine izin verilmediğini ifade eden Zeil, Birleşmiş Milletler'den (BM) ve BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'ten Hudeyde anlaşmasının uygulanmasının geciktirilmesiyle ilgili açıklama yapmalarını istedi.

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, geçen perşembe yaptığı açıklamada, Husileri Hudeyde'den çekilmeyi kabul etmemekle suçlamış ve onların bu eyleminin Stockholm anlaşmasını tehdit ettiğini söylemişti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, BMGK önünde geçen çarşamba yaptığı bilgilendirme konuşmasında, Yemen'deki çatışma taraflarının Hudeyde'deki ateşkese büyük ölçüde riayet ettiğini belirtmişti. Griffiths, Stockholm Anlaşması'nın Yemen halkına, "uluslararası toplumun ülkedeki çatışmaları bitirmek istediği" mesajını verdiğini aktarmıştı.

- Stockholm Anlaşması

BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık'ta gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantıları, Yemen hükümeti ile Husilerin, ateşkes, tarafların Hudeyde'den çekilmesinin de aralarında yer aldığı bir anlaşmayla sonuçlanmıştı. Bölgede sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, kentten çekilme konusunda ise tarafların birbirine yönelttiği suçlamaların ışığında henüz somut bir adım atılamadı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffith gözetimindeki söz konusu müzakerelerin sonucunda RRC'nin oluşturulmasına karar verilmişti. RRC'nin ilk toplantısı, Hudeyde'de BM'nin kente gönderdiği uluslararası ateşkes denetleyicileri grubu komutanı Hollandalı General Patrick Cammaert'ın liderliğinde, Husiler ile hükümet güçlerinden üçer temsilci katılımıyla 2-4 Ocak tarihlerinde düzenlenmişti.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Davutpaşa Patlaması Davası'nda karar açıklandı...Davutpaşa Patlaması Davası'nda karar açıklandı...
Alaköprü Barajı'nın kapakları açıldıAlaköprü Barajı'nın kapakları açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
El-Hudeyde ili engelleme Husiler Yemen Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Hollandalı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP’li Burak Erbay'dan yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

İstanbul Beylikdüzü'nde 11 katlı binada yangın paniği

İstanbul'da yangın paniği!

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

FETÖ üyeliğinden hapis yatıp beraat etmişti: Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Hollandalı gazeteci sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın sahte alkol raporu davasında karar

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın davasında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.