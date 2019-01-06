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Husilere 72 yardım kamyonunu alıkoyma suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 00:52 | Son Güncelleme

Yemen Yerel Yönetim Bakanı Abdurrakib Fetih, Husilerin bugün İbb iline giden WFP'ye ait 72 yardım kamyonunu alıkoyduğunu söyledi

MARİB (AA) - Yemen Hükümeti, Husileri, İbb iline giden Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na (WFP) ait 72 yardım kamyonunu alıkoymakla suçladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Yemen Yerel Yönetim Bakanı ve Yemen İnsani Yardımlar Yüksek Komitesi Başkanı Abdurrakıb Fetih, Husilerin bugün İbb iline giden WFP'ye ait 72 yardım kamyonunu alıkoyduğunu söyledi.

"Husiler Yemen'deki yardım faaliyetlerine karşı, insanların aç ve en temel haklardan mahrum kalmasını hedefleyen sistematik çalışmalar yapıyorlar." diyen Fetih, Birleşmiş Milletler Yemen Koordinatörü Lise Grande'ye, "Alıkonulan yardım kamyonlarının derhal serbest bırakılması için acilen girişimde bulunulması ve baskı yapılması" çağrısında bulundu.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

WFP'den geçen hafta yapılan yazılı açıklamada, "WFP, Ensarullah Hareketinin (Husiler) kontrol ettiği başkent Sana'daki ve ülkenin diğer bölgelerindeki uygulamaların kanıtlarının ortaya çıkarılmasının ardından, Yemen'de insani gıda yardımının suistimal edilmesine acilen son verilmesini talep etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP Direktörü David Beasley de "Bu hareket, aç insanların ağzından yiyecek çalmak anlamına geliyor. Yemen'de çocukların yeterli yiyecekleri olmadığı için öldüğü bir zamanda bu, hakların açıkça ihlalidir. Bu suç, derhal sona ermeli." çağrısında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Husi WFP Yemen

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