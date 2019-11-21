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Husilere "alıkoydukları kişilere yönelik tıbbi ihmal" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 18:30 | Son Güncelleme

Yemen'deki Kaçırılanların Anneleri Derneği Başkanı Emet es-Selam el-Hac, Husilerin, alıkoydukları hasta kişilere kasıtlı şekilde tedavi imkanı sağlamadığını söyledi

ADEN (AA) - Yemen'deki tutuklu haklarını savunan "Kaçırılanların Anneleri Derneği", Husilerin alıkoydukları hastalara tedavi imkanı sağlamadığını açıkladı.

Dernek Başkanı Emet es-Selam el-Hac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husiler tarafından alıkonulan Yemenliler arasında 180 hasta bulunduğunu ve bu kişilere kasıtlı şekilde tedavi imkanı sağlanmadığını belirtti.

El-Hac, Husilere ait alıkoyma merkezlerde "tıbbi ihmal" nedeniyle yaşamını yitiren son ismin Halid el-Hays olduğunu kaydetti.

- "Dünya Çocuk Hakları Günü'nde babalarının ölüm haberi verildi"

Bugün hayatını kaybeden Halid el-Hays'ın 4 yıl önce başkent Sana'da alıkonulduğunu aktaran El-Hac, "Husiler, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Halid'in çocuklarına babalarının ölüm haberini verdi." ifadelerini kullandı.

Kaçırılanların Anneleri Derneği Başkanı El-Hac son olarak bir kez daha Husiler tarafından alıkonulan hastaların serbest bırakılması ya da en azından tedavi edilmeleri çağrısı yaptığını dile getirdi.

Yemen'deki Husiler bugün yaptıkları açıklamayla 4 yıl önce alıkoydukları Halid e-Hays'ın Sana'da tutulduğu merkezde yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Husi tıbbi ihmal Yemen

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