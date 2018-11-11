ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Husileri, ülkenin batısındaki Hudeyde'deki çatışmalarda bölge halkını canlı kalkan olarak kullanmakla suçladı.

Yemen İnsan Hakları Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran destekli darbeci Husi militanların, Hudeyde kentinde sivillere yönelik işlediği suçları ve halkı canlı kalkan olarak kullanmasını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Husilerin, yerleşim bölgelerinde konuşlandığına, okul, hastane ve ibadethaneleri askeri operasyonlar için üs olarak kullandığına işaret edilen açıklamada, bunun bir savaş suçu, uluslararası insan haklarına ilişkin yasalar ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin açık şekilde ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, Husilerin yaptığı ihlaller ile çocukları zorla çatışmaların içine çekmesi suçlarının belgelenmeye devam ettiği aktarılarak, hükümetin, Husilerin işlediği bu suçlar karşısında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (OHCHR) sessiz tutumunu şaşkınlıkla karşıladığı kaydedildi.

Husilerin Hudeyde kentinde çeşitli ihlaller gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: