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Husilerin attığı bir füze Suudi Arabistan'ın Cazan iline düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 14:29 | Son Güncelleme

Husilerin attığı bir füze Suudi Arabistan'ın Cazan iline düştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin attığı bir füzenin, Suudi Arabistan'ın Cazan ilindeki Eş-Şakik bölgesinde yer alan deniz suyu arıtma tesisi yakınına düştüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, "Husilerin attığı bir füze, Eş-Şakik bölgesinde yer alan deniz suyu arıtma tesisi yakınına düştü. Olayda herhangi bir hasar meydana gelmedi, ölen veya yaralanan olmadı." ifadesini kullandı.

Maliki, askeri ve güvenlik birimlerinin, Husilerin attığı füzenin türünü belirlemek için çalıştığını kaydetti.

Koalisyon sözcüsü Maliki, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Husilerin tesisi cruise (seyir) füzesi ile hedef aldıklarını itiraf etmesi, uluslararası insancıl hukukta özel bir korumaya tabi olan sivil hedefleri ve sivilleri hedef aldıklarının açıkça itirafıdır. Savaş suçu sayılabilecek bu itiraf, ayrıca onların yeni gelişmiş silah elde ettiklerini ve İran'ın sınır ötesi terörü desteklemeye ve uygulamaya devam ettiğini, Husilerin, El-Hudeyde Limanı'nı gelişmiş silah kaçakçılığı kapısı olarak kullandığını ortaya koymaktadır."

Maliki, koalisyonun, Husileri caydırmak, sivil hedefleri ve sivilleri korumak için acil ve katı önlemler alacağını, bu tür terör eylemlerini planlayan ve uygulayanların hesaba çekileceğini aktardı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, bugün yaptığı 2 ayrı açıklamada, Suudi Arabistan ordusunun ülkenin güneyindeki Necran bölgesinde konuşlanan birliklerini balistik füzeyle hedef aldıklarını, Cazan ilindeki elektrik santralini de "cruise" füzesi ile vurduklarını bildirmişti.

Suudi Arabistan'a yönelik daha fazla füze saldırısı düzenleme tehdidinde bulunan Seri, "Suudi Arabistan saldırılarına ve olayları tırmandırmaya devam ederse Allah'ın izniyle Suudi Arabistan rejiminin çok hassas yerlerine yönelik büyük sürprizler geliyor." demişti.

Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Cizan Husiler saldırı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri

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