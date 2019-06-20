Husilerin attığı bir füze Suudi Arabistan'ın Cazan iline düştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin attığı bir füzenin, Suudi Arabistan'ın Cazan ilindeki Eş-Şakik bölgesinde yer alan deniz suyu arıtma tesisi yakınına düştüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, "Husilerin attığı bir füze, Eş-Şakik bölgesinde yer alan deniz suyu arıtma tesisi yakınına düştü. Olayda herhangi bir hasar meydana gelmedi, ölen veya yaralanan olmadı." ifadesini kullandı.

Maliki, askeri ve güvenlik birimlerinin, Husilerin attığı füzenin türünü belirlemek için çalıştığını kaydetti.

Koalisyon sözcüsü Maliki, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Husilerin tesisi cruise (seyir) füzesi ile hedef aldıklarını itiraf etmesi, uluslararası insancıl hukukta özel bir korumaya tabi olan sivil hedefleri ve sivilleri hedef aldıklarının açıkça itirafıdır. Savaş suçu sayılabilecek bu itiraf, ayrıca onların yeni gelişmiş silah elde ettiklerini ve İran'ın sınır ötesi terörü desteklemeye ve uygulamaya devam ettiğini, Husilerin, El-Hudeyde Limanı'nı gelişmiş silah kaçakçılığı kapısı olarak kullandığını ortaya koymaktadır."