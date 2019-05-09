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Husilerin, BM temsilcisi Griffiths’e tarihi eser hediye ettiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 13:31 | Son Güncelleme

Yemenli yetkililer, Husilerin Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths’e Yemen tarihi eserlerini hediye ettiğini ve Griffiths’in hediyeleri kabul ettiğini iddia etti.Yemenli yetkililer, Husilerin Martin Griffiths’e Yemen halkına ait tarihi eserleri hediye ettiğini ve Griffiths’in hediyeleri kabul ettiğini öne sürdü.

Yemenli yetkililer, Husilerin Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths’e Yemen tarihi eserlerini hediye ettiğini ve Griffiths’in hediyeleri kabul ettiğini iddia etti.
Yemenli yetkililer, Husilerin Martin Griffiths’e Yemen halkına ait tarihi eserleri hediye ettiğini ve Griffiths’in hediyeleri kabul ettiğini öne sürdü. Yemen Dışişleri Bakanı Halid Hüseyin Alyemani’nin danışmanı Mana’a al-Matari iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, tarihi eserlerin kimse tarafından elden çıkarılamayacağını ve bunun bir suç olduğunu ifade etti. Al-Matari, Griffiths’in bu hediyeleri kabul etmeye hakkı olmadığını ve aldığı tarihi eserleri geri vermesi gerektiğini söyledi.
BM elçisi Martin Griffiths, Yemenli siyasiler ve medya tarafından Husilerin tarafını tutmakla suçlanıyor.

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