Husilerin esirler komitesi heyeti Ürdün'e gitti

Öte yandan BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Ürdün hükümetinin, Yemen hükümeti ile Husi heyetlerinin esir takasına ilişkin toplantının Ürdün'de yapılması konusunu henüz onaylamadığı belirtildi.

Heyet başkanı Abdulkadir el-Murteda da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, BM himayesinde Yemenli taraflarla görüşmek için Sana Uluslararası Havaalanıdan hareket ettiklerini duyurdu.

Husilere ait "almasirah.net" internet sitesinin haberine göre, Abdulkadir el-Murteda başkanlığındaki Ulusal Esir İşleri Komitesi Heyeti, esir takası anlaşmasının hayata geçirilmesi önündeki engellerin ortadan kaldırılmasını görüşmek için Ürdün'ün başkenti Amman'a gitmek üzere ülkeden ayrıldı.

SANA (AA) - Yemen'deki Husilerin esirler komitesi heyeti, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Yemen hükümet yetkilileriyle yapılması planlanan esir ve tutuklu takası görüşmelerine katılmak için Ürdün'e gitti.

Griffith, geçen çarşamba günü BMGK'daki konuşmasında, BM Yemen Ofisi ile Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin (ICRC), esir ve tutuklu takası anlaşması çerçevesinde Yemen hükümeti ve Husilerle çalışmalarına devam ettiğini belirtmişti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 9 Ocak'ta BM Güvenlik Konseyinde yaptığı açıklamada, Yemenli esirlerin takasına ilişkin toplantının bu hafta Amman'da yapılmasını planladığını söylemişti.

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.

Esir takası anlaşmasının uygulanmasının önünde bazı engeller bulunuyor.

Esir ve tutuklu takası konusunda daha önce hükümet güçleri, Husileri kendi elindeki 2 bin 900 tutuklunun varlığını inkar etmekle suçlamıştı.

Husiler ise hükümetin esir listesinde 2 bin 171 mükerrer isim olduğunu, listede bulunan bin 144 kişinin ise daha önce serbest bırakıldığını iddia etmişti.

