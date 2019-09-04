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Husilerin fırlattığı balistik füze Yemen topraklarına düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 18:05 | Son Güncelleme

Husilerin fırlattığı balistik füze Yemen topraklarına düştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin fırlattığı füzenin Yemen topraklarına düştüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin Yemen'in Saada iline bağlı Sahhar ilçesinden fırlattığı füzenin, aynı ilin Es-Safra ilçesine düştüğünü belirtti.

Turki, olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bilgi vermedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra silahlı hava araçlarıyla (SİHA) ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balistik Füze Husiler Yemen

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