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Husilerin "İçişleri Bakanı Maveri" Lübnan'da öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 01:14 | Son Güncelleme

Husilerin "İçişleri Bakanı Maveri" Lübnan'da öldü

Yemen'de, Husilerin kurduğu hükümetteki İçişleri Bakanı Abdulhakim el-Maveri, tedavi gördüğü Lübnan'da hayatını kaybetti.

Husilere ait SABA haber ajansının haberine göre, Husiler tarafından kurulan ancak uluslararası meşruiyeti bulunmayan kabinede İçişleri Bakanı olarak görev yapan Maveri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta tedavi gördüğü bir hastanede yaşamını yitirdi.

Husilere bağlı "Yüksek Siyasi Konsey"in Başkanı Mehdi el-Meşat imzasıyla yayımlanan taziye mesajında, Maveri'nin ölümcül bir hastalığa yenik düştüğü aktarıldı.

Maveri'nin tedavi gördüğü Lübnan'a ne zaman ve nasıl gittiğine dair bilgi verilmedi.

Yemen yerel basını, Maveri'nin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerince daha önce düzenlenen hava saldırısında yaralanan ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğuyla Umman üzerinden tahliye edilenler arasında Lübnan'a ulaştırıldığı ihtimaline dikkat çekti.

Yemen'in başkenti Sana ve diğer bazı bölgeleri 2014'ten bu yana kontrollerinde tutan Husiler, Tuğgeneral Abdulhakim el-Maveri'yi İçişleri Bakanı olarak atamıştı.

Maveri, Husilerin devlet kurumlarını ele geçirmesinin ardından kendi adamlarını atama konusunda etkili isimlerden biri olarak biliniyordu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler içişleri bakanı Yemen

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