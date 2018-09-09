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Husilerin Kızıldeniz'deki saldırı girişimi engellendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 01:16 | Son Güncelleme

Husilerin bomba yüklü botla düzenlemeyi planladığı saldırı önlendi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan yönetimi, Husilerin bomba yüklü botla Kızıldeniz'de düzenlemeyi planladığı saldırının engellendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Yemen ordusu deniz kuvvetleri, Husilerin Kızıldeniz'de bomba yüklü botla düzenlemeyi planladığı saldırıyı engelledi.

Botta bombalar olduğu ve hedef alınması planlanan ticari bir gemiye doğru saatte 35 mili aşan bir hızla ilerlediği kaydedildi.

Haberde, uluslararası sulardaki deniz ulaşımını hedef alan saldırı girişiminde kullanılan bota el konulduğu bilgisi de verildi.

Husiler son olarak 25 Temmuz'da 2 Suudi Arabistan petrol gemisine saldırı düzenlemiş, bunun üzerine Babu'l Mendeb Boğazı'ndan yapılan ham petrol transferleri geçici olarak durdurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Kızıldeniz saldırı

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