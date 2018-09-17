Husilerin kontrolündeki kentlerde akaryakıt krizi

Yemen'de yerel para biriminin döviz karşısında değer kaybetmesi ve mevcut hayat pahalılığının yanı sıra başkent Sana başta olmak üzere Husilerin kontrolündeki kentlerde tüp ve akaryakıt krizi yaşanıyor.
Piyasada yaşanan akaryakıt sıkıntısı fiyatlarda ciddi artışlara sebep oldu. Hudeyde limanından yapılan akaryakıt ithalatının durdurulacağı yönündeki söylentilerin ardından fiyatlar, 3 gün içerisinde iki kattan fazla artış gösterdi.
Krizden önce litresi 400 riyal (65 cent) dolaylarında olan benzin fiyatları, karaborsada 900 riyale ulaştı.
Husilerin kontrolündeki kentlerde yüzlerce aracın benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi.
Sana'da kriz öncesi motorinin litresi 350 riyale satılıyordu. Şimdi ise söz konusu motorinin litresi karaborsada 700 riyale satılıyor.
Başkentte yaşanan akaryakıt yetersizliği nedeniyle toplu taşıma ve özel araçlar neredeyse kullanılamıyor.
Bazı akaryakıt istasyonu sahipleri, krizin arkasında karaborsada akaryakıt satmak isteyen Husilerin bulunduğunu belirtirken, bazıları krizi ithalat söylentisine bağlayarak, Husilerin Hudeyde'deki gelişmeler nedeniyle krizi yönetmede başarısız olduğunu ifade ediyor.
Benzin ve motorinde yaşanan krizin yanı sıra mutfak tüpünde de sıkıntı yaşanıyor. Mutfak tüpü (20 kiloluk) 5 bin riyal artış gösterdi, şu anda karaborsada 8 bin riyale (13 dolar) satılıyor.
Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı.
Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.
Resmi Gazete kapatıldı!
CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Ekim'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var
Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı
İran'dan savaşın seyrini değiştirecek açıklama
Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!
Savaştan kaçtı, İstanbul'a sığındı: Kuran okursam düzelirim sandım
Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum