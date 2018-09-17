Husilerin kontrolündeki kentlerde akaryakıt krizi

Bazı akaryakıt istasyonu sahipleri, krizin arkasında karaborsada akaryakıt satmak isteyen Husilerin bulunduğunu belirtirken, bazıları krizi ithalat söylentisine bağlayarak, Husilerin Hudeyde'deki gelişmeler nedeniyle krizi yönetmede başarısız olduğunu ifade ediyor.

Piyasada yaşanan akaryakıt sıkıntısı fiyatlarda ciddi artışlara sebep oldu. Hudeyde limanından yapılan akaryakıt ithalatının durdurulacağı yönündeki söylentilerin ardından fiyatlar, 3 gün içerisinde iki kattan fazla artış gösterdi.

Yemen'de yerel para biriminin döviz karşısında değer kaybetmesi ve mevcut hayat pahalılığının yanı sıra başkent Sana başta olmak üzere Husilerin kontrolündeki kentlerde tüp ve akaryakıt krizi yaşanıyor.

Benzin ve motorinde yaşanan krizin yanı sıra mutfak tüpünde de sıkıntı yaşanıyor. Mutfak tüpü (20 kiloluk) 5 bin riyal artış gösterdi, şu anda karaborsada 8 bin riyale (13 dolar) satılıyor.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

