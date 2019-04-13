"Husilerin projesi günden güne aşınıyor"

HADRAMEVT (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, parlamentonun ülkenin doğusundaki Hadramevt vilayetinde düzenlediği olağanüstü oturuma ilişkin, "Meclisin toplanması, bu yıkıcı Husi projesinin günden güne aşındığını, ırkçılıklarının onları halktan ve inanışlarından uzaklaştırdığını ve baskıya boyun eğenlerin dışında yanlarında kimsenin kalmadığını açıkça gösteriyor." dedi.

Hadi, Hadramevt'te gerçekleştirilen Meclis oturumunun açılışında konuştu.

Meclisin olağanüstü oturumunun tarihi bir anda gerçekleştiğini belirten Hadi, Husileri, kapsamlı barışı sağlama çabalarını başarısız kılmak için engel çıkarma, manevra yapma ve inatçılıkla suçladı.

Hadi, "Meclisin toplanması, bu yıkıcı Husi projesinin günden güne aşındığını, ırkçılıklarının onları halktan ve inanışlarından uzaklaştırdığını ve baskıya boyun eğenlerin dışında yanlarında kimsenin kalmadığını açıkça gösteriyor." ifadesini kullandı.

Yemen halkının bugün devletin en önemli müessesesi olan Meclisi yeniden ele geçirdiğini belirten Hadi, uluslararası topluma ve Yemen'deki barış destekçilerine, savaşı durdurmaları için Husilere baskı yapılması çağrısında bulundu. Hadi, "Çabalarınız tehlikede. Biz barış istiyoruz ve barış için çalışıyoruz ancak bu militanlar barış dilinden anlamıyor." dedi.