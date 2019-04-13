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"Husilerin projesi günden güne aşınıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 19:40 | Son Güncelleme

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi: - "Meclisin toplanması, bu yıkıcı Husi projesinin günden güne aşındığını, ırkçılıklarının onları halktan ve inanışlarından uzaklaştırdığını ve baskıya boyun eğenlerin dışında yanlarında kimsenin kalmadığını açıkça gösteriyor" - "(Uluslararası topluma hitaben) Çabalarınız tehlikede. Biz barış istiyoruz ve barış için çalışıyoruz ancak bu militanlar barış dilinden anlamıyor"

HADRAMEVT (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, parlamentonun ülkenin doğusundaki Hadramevt vilayetinde düzenlediği olağanüstü oturuma ilişkin, "Meclisin toplanması, bu yıkıcı Husi projesinin günden güne aşındığını, ırkçılıklarının onları halktan ve inanışlarından uzaklaştırdığını ve baskıya boyun eğenlerin dışında yanlarında kimsenin kalmadığını açıkça gösteriyor." dedi.

Hadi, Hadramevt'te gerçekleştirilen Meclis oturumunun açılışında konuştu.

Meclisin olağanüstü oturumunun tarihi bir anda gerçekleştiğini belirten Hadi, Husileri, kapsamlı barışı sağlama çabalarını başarısız kılmak için engel çıkarma, manevra yapma ve inatçılıkla suçladı.

Hadi, "Meclisin toplanması, bu yıkıcı Husi projesinin günden güne aşındığını, ırkçılıklarının onları halktan ve inanışlarından uzaklaştırdığını ve baskıya boyun eğenlerin dışında yanlarında kimsenin kalmadığını açıkça gösteriyor." ifadesini kullandı.

Yemen halkının bugün devletin en önemli müessesesi olan Meclisi yeniden ele geçirdiğini belirten Hadi, uluslararası topluma ve Yemen'deki barış destekçilerine, savaşı durdurmaları için Husilere baskı yapılması çağrısında bulundu. Hadi, "Çabalarınız tehlikede. Biz barış istiyoruz ve barış için çalışıyoruz ancak bu militanlar barış dilinden anlamıyor." dedi.

- Meclis Başkanlığına Sultan el-Burkani seçildi

Oturuma katılan üyelerin oy birliğiyle Meclis Başkanlığına Sultan el-Burkani seçildi.

Burkani de konuşmasında, siyasi oluşumlardan, ülkeyi parçalamaya yönelik projeleri kabul etmemelerini istedi, ülkenin, herkesin haklarını teminat altına alan birlik sürecini gözden geçirmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Burkani, hükümet kurumlarını Aden'e geri dönerek görevlerini yerinde yapmaya ve Yemen halkının acılarını hafifletmek için tüm imkanları seferber etmeye çağırdı.

Yemen'de Meclis, 2015 yılı başlarında patlak veren iç savaştan bu yana ilk kez Hadramevt'te olağanüstü toplandı.

Seyun'daki oturuma Cumhurbaşkanı Hadi'nin yanı sıra Körfez, Arap ve yabancı ülkelerin büyükelçileri katıldı, şehirde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Toplantıda, Muhsin Basira, Muhammed eş-Şedadi ve Abdulaziz Cebari Meclis başkan yardımcılıklarına getirildi.

Yemen'de 2003 yılında 301 üyenin seçildiği en uzun ömürlü Meclis, Yemen hükümeti ve Husileri destekleyenler olarak ikiye bölünmüş durumda.

Meclis Başkanı Yahya er-Rai, 2014'ten bu yana Husilerin kontrolü altındaki başkent Sana'da bulunan Husileri destekleyen meclis üyeleriyle zaman zaman oturum düzenliyor.

Geçen çarşamba günü Meclisin Hadramevt'te olağanüstü oturum düzenlemesini öngören, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi imzalı bir kararname yayımlanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Muhafızlarına bağlı çok büyük sayıda askeri birlikler güvenlik için Seyun'a gelmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Hadramevt Husiler toplantı Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi Yemen meclisi

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