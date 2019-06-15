"Husilerin saldırıları çatışmanın denklemini değiştirme girişimi"

İSTANBUL (AA) - Uzmanlar, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Umman Körfezi'nde seyir halindeki iki tankeri ve Suudi Arabistan'ın güneyindeki Uluslararası Abha Havalimanı'nı hedef almasını çatışmanın denklemini değiştirme girişimi olarak değerlendiriyor.

Arap Siyasi ve Stratejik Çalışmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Muhtar Gabbaşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Husiler, Suudi Arabistan'a denklemden çıkarılamayacakları mesajı göndermek suretiyle psikolojik bir harp yürütüyor. İran'ın bölgedeki temsilcilerinden biri olan Husiler bölgeyi endişeli bir duruma getirecek mekanizmalara sahipler." dedi.

Gabbaşi, Husilerin, 14 Mayıs'ta Suudi Arabistan'daki 2 pompa istasyonunu hedef almalarının ardından yaptıkları açıklamada, bunun, Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ve bu ülkelerin Yemen'deki askeri karargahları ile önemli tesislerinden oluşan 300 noktaya düzenleyecekleri operasyonların başlangıcı olduğunu duyurduklarını hatırlattı.

Başkan Yardımcısı Gabbaşi, "Husilerin bu girişimi, çatışma mekanizmalarını değiştirmeyi, çatışmayı dengelemeyi, endişe ve beklenti yaratmayı amaçlamaktadır." diye konuştu.