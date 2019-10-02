HABER

Husilerin serbest bıraktığı 290 esirin yakınlarına kavuşma anı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 14:16 | Son Güncelleme

Husilerin, Yemen’de geçtiğimiz günlerde tek taraflı olarak serbest bıraktığı 290 mahkumun ailelerine kavuşma anları görüntülendi.Husiler, geçtiğimiz günlerde 290 mahkumu serbest bırakmıştı.

Husilerin, Yemen’de geçtiğimiz günlerde tek taraflı olarak serbest bıraktığı 290 mahkumun ailelerine kavuşma anları görüntülendi.
Husiler, geçtiğimiz günlerde 290 mahkumu serbest bırakmıştı. Özgürlüğüne kavuşan esirlerin yakınlarına kavuşma anları görüntülendi. Mahkumların aileleri saatler öncesinde cezaevi önüne gelerek bekleme başlarken, esirlerin cezaevinden ayrıldığı dakikalarda duygusal anlar yaşandı. Yakınları, serbest bırakılan mahkumlara dakikalarca sarıldı.
Husiler ve Yemen hükümeti, İsveç’in başkenti Stockholm’de Aralık 2018’de BM himayesinde imzaladıkları Stockholm anlaşması kapsamında 7 bin esiri takas etmeyi kabul etmişti. Ancak her iki taraf da anlaşmayı uygulamamıştı. Yemen’deki Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Bu nasıl vicdansızlık!Bu nasıl vicdansızlık!
Cemal Kaşıkçı’nın katledildiği Suudi Arabistan Konsolosluğu, cinayetin yıl dönümünde havadan görüntülendiCemal Kaşıkçı’nın katledildiği Suudi Arabistan Konsolosluğu, cinayetin yıl dönümünde havadan görüntülendi
Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Aydın: “Otomobillerde sigara yasağı hassasiyetle takip edilmeli”Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Aydın: “Otomobillerde sigara yasağı hassasiyetle takip edilmeli”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Korkunç itiraf 13 yıl sonra geldi, her şey ortaya çıktı

Korkunç itiraf 13 yıl sonra geldi!

Adnan Oktar'dan suçlamalara 'kaçamak' cevaplar

Adnan Oktar'dan suçlamalara 'kaçamak' cevaplar

Mersin'deki okulda veli dehşet saçtı! Kadın öğretmene darp kamerada

Kadın öğretmene darp kamerada

Diyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

Öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul’da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da son yılların en büyük operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.