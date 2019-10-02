Husilerin serbest bıraktığı 290 esirin yakınlarına kavuşma anı

Husilerin, Yemen’de geçtiğimiz günlerde tek taraflı olarak serbest bıraktığı 290 mahkumun ailelerine kavuşma anları görüntülendi.

Husiler, geçtiğimiz günlerde 290 mahkumu serbest bırakmıştı. Özgürlüğüne kavuşan esirlerin yakınlarına kavuşma anları görüntülendi. Mahkumların aileleri saatler öncesinde cezaevi önüne gelerek bekleme başlarken, esirlerin cezaevinden ayrıldığı dakikalarda duygusal anlar yaşandı. Yakınları, serbest bırakılan mahkumlara dakikalarca sarıldı.

Husiler ve Yemen hükümeti, İsveç’in başkenti Stockholm’de Aralık 2018’de BM himayesinde imzaladıkları Stockholm anlaşması kapsamında 7 bin esiri takas etmeyi kabul etmişti. Ancak her iki taraf da anlaşmayı uygulamamıştı. Yemen’deki Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

