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Husilerin sözcüsünden barış sürecine ilişkin paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 21:47 | Son Güncelleme

Yemen'de Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam, ülkede çatışma tarafları arasındaki barış sürecinden halen sonuç alınamadığını, Birleşmiş Milletler'in ise "bir şey yapmaktan aciz" olduğunu belirtti

SANA (AA) - Yemen'de Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam, ülkede çatışma tarafları arasındaki barış sürecinden halen sonuç alınamadığını, Birleşmiş Milletler'in (BM) ise "bir şey yapmaktan aciz" olduğunu belirtti.

BM'nin gözetiminde düzenlenen barış müzakerelerine Husiler adına katılan heyetin de başkanı olan Abdusselam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, heyetin dün Umman'ın başkenti Maskat'ta BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile bir araya geldiğini aktardı.

Abdusselam paylaşımında "BM, kuşatmanın sürmesini destekleyen ABD etkisi nedeniyle bir şey yapmaktan aciz. BM Yemen Özel Temsilcisi ile Maskat görüşmesinin özeti; tökezleyen barış süreci, ekonomik kısıtlamalar, büyüyen insani kriz, esirler ve tutuklular." ifadelerine yer verdi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, dün Husilerle gelecek toplantılara katılmalarının yollarını ve Sana'yı ziyareti yönündeki hazırlıkları görüştüklerini ifade etmiş, toplantının ayrıntılarına veya Sana'yı ne zaman ziyaret edeceğine ilişkin bilgi vermemişti.

Husilerin tüm çabalara rağmen katılımının sağlanamadığı İsviçre'nin Cenevre kentinde 6 Eylül'de başlayan Yemen konulu istişare toplantıları cumartesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Husiler, BM'nin heyeti taşıyacak uçak için izin alamaması nedeniyle toplantılara katılamadıklarını ileri sürmüştü.

Yemen'de meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki ise Cenevre'deki istişare toplantılarına katılmayan Husileri ciddiyetsizlikle suçlamıştı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husi muhammed abdusselam Yemen

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