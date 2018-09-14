Husilerin sözcüsünden barış sürecine ilişkin paylaşım

SANA (AA) - Yemen'de Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam, ülkede çatışma tarafları arasındaki barış sürecinden halen sonuç alınamadığını, Birleşmiş Milletler'in (BM) ise "bir şey yapmaktan aciz" olduğunu belirtti.

BM'nin gözetiminde düzenlenen barış müzakerelerine Husiler adına katılan heyetin de başkanı olan Abdusselam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, heyetin dün Umman'ın başkenti Maskat'ta BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile bir araya geldiğini aktardı.

Abdusselam paylaşımında "BM, kuşatmanın sürmesini destekleyen ABD etkisi nedeniyle bir şey yapmaktan aciz. BM Yemen Özel Temsilcisi ile Maskat görüşmesinin özeti; tökezleyen barış süreci, ekonomik kısıtlamalar, büyüyen insani kriz, esirler ve tutuklular." ifadelerine yer verdi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, dün Husilerle gelecek toplantılara katılmalarının yollarını ve Sana'yı ziyareti yönündeki hazırlıkları görüştüklerini ifade etmiş, toplantının ayrıntılarına veya Sana'yı ne zaman ziyaret edeceğine ilişkin bilgi vermemişti.