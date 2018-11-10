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Husilerin sözde Enformasyon Bakanı meşru yönetim safına geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 21:00 | Son Güncelleme

Husilerin sözde Enformasyon Bakanı meşru yönetim safına geçti

ADEN (AA) - Yemen'deki Husilerin sözde Enformasyon Bakanı Abdusselam Cabir, meşru yönetim tarafına geçerek Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

Yemen hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Husilerden ayrıldığını duyuran Cabir, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin de ikamet ettiği Riyad'a ulaştı.

Öte yandan, Yemen'in Riyad Büyükelçiliği, Cabir'in elçilik binasında yarın düzenleyeceği basın toplantısına katılmaları için gazetecilere davet gönderdi.

Davette, "Riyad'daki Yemen Büyükelçiliği, Husilerin sözde hükümetinden ayrılan Abdusselam Cabir'in pazar günü düzenleyeceği basın toplantısına sizi davet etmekten mutluluk duyar." ifadesi kullanıldı.

Husilerden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti, ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Suudi Arabistan Yemen

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