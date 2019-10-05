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Husilerin Suudi Arabistan'a saldırmama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 11:23 | Son Güncelleme

Husiler: "Prens Halid'in, Sana girişimi konusundaki açıklaması, barış ve aklın sesine yönelik olumlu bir işarettir"

SANA (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Prens Halid bin Selman'ın ülkesinin Yemen'de ilan edilen ateşkese olumlu baktığı yönündeki açıklamasını "barışı destekleyen olumlu bir işaret" olarak değerlendirdi.

Husilerin uluslararası meşruiyeti bulunmayan hükümetinin Dışişleri Bakanı Huseyn el-Izzi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Prens Halid'in, Sana girişimi konusundaki açıklaması, barış ve aklın sesine yönelik olumlu bir işarettir." ifadesini kullandı.

Izzi, "Bizi mutlu eden şey, biz saldırgan değil savunmacı konumunda hareket ediyorduk ve bu şekilde hareket etmeye de devam edeceğiz. Savaşımız ve mücadelemizin tamamı barış içindir ve böyle kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman dün, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'a saldırmama kararını olumlu karşıladıklarını belirtmişti.

Bin Selman Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Husilerin geçen ay Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları durdurdukları yönündeki açıklamasına işaret ederek, "Suudi Arabistan Yemen'de ilan edilen ateşkese olumlu bakıyor. Bu her zaman hedeflediğimiz bir şeydi. Somut olarak uygulanmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 20 Eylül'de Suudi Arabistan topraklarını silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve balistik füzelerle hedef almayı durdurduklarını açıklamıştı.

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Huseyn el-Izzi Husiler Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Prens Halid bin Selman Yemen

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