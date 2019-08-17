HABER

Husilerin Suudi Arabistan'daki petrol sahasına saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 19:23 | Son Güncelleme

İslam İşbirliği Teşkilatı: - "Husilerin Suudi Arabistan'ın eş-Şeybe petrol sahasına düzenlediği saldırı uluslararası enerji arzını hedef almıştır"

RİYAD (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın eş-Şeybe petrol sahasına düzenlediği saldırının uluslararası enerji arzını hedef aldığını ifade etti.

İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin yayımladığı yazılı açıklamada, İİT'nin Suudi Arabistan'ın güneydoğusundaki Şeybe petrol sahasına düzenlenen "terörist" saldırıyı kınadığı belirtildi.

"Saldırı uluslararası enerji arzını hedef almıştır." ifadesi yer alan açıklamada, İİT'nin, güvenliği ve istikrarını korumak için gerekli önlemleri alması konusunda Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığı vurgulandı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, sabah saatlerinde ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait eş-Şeybe petrol sahasındaki doğal gaz santrallerinin İHA saldırısına uğradığını açıklamıştı.

Saldırının sorumluluğunu Husiler üslenmişti.

Kıbrıs'ta 'Maraş' gerilimi! Kıbrıs'ta 'Maraş' gerilimi!
Bakan Ersoy, Kapalıçarşı'da incelemede bulunduBakan Ersoy, Kapalıçarşı'da incelemede bulundu
İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklamasıİmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Husi İİT Suudi Arabistan Yemen

En Çok Okunan Haberler

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan açıklama

İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan açıklama

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması

İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki aile arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İki aile arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Yargıtay'dan adli yıl töreni açıklaması

Yargıtay'dan adli yıl töreni açıklaması

4 ay önce boşandığı eşi dövdü, eski kayınpederi öldürdü

Eski eşi dövdü, kayınpederi öldürdü

Bahçelievler’de yol çöktü, park halindeki bir araç çukura düştü

Yol çöktü, araç çukura düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.