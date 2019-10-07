Husilerin yeni adımı manevra mı, müzakerelere hazırlık mı?

ADEN (AA) - ABDULLAH AHMED - Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat'ın 20 Eylül'de, Suudi Arabistan topraklarını hedef almayı durdurduklarını açıklaması Yemen konusunda yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi. Uzmanlar, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıyı üstlenmelerinden sadece bir hafta sonra attığı bu adımın, bir manevra mı yoksa müzakere hazırlığı mı olduğu konusunda farklı görüşler ortaya koydu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, geçen ay sonunda Amerikan CBS televizyonuna verdiği demeçte Husilerin adımını "olumlu" olarak nitelendirdi. Hatta Veliaht Prens, daha da ileri giderek ülkesinin Yemen'de siyasi çözüm için tüm girişimlere açık olduğunu vurguladı. Bu mesajlar, müzakerelerin başlayabileceği sinyali olarak görüldü. - Suudi Arabistan-İran arasında suların durulmasıyla gelen adım Husilerin ilk adımı atması, Riyad yönetiminin de buna olumlu yanıt vermesi İran-Suud hattındaki gerilimin azalması ve Arap ülkelerinin iki ülke arasında ara buluculuk yapma girişimleriyle eş zamanlı gerçekleşti.

Yemenli araştırmacı ve yazar Nebil el-Bukeyri, Aramco saldırısının ardından yapılan "barış ve diyalog" çağrılarının İran'ın bu savaşta ne kadar etkin bir rol oynadığını ortaya koyduğunu söyledi. Suudi Arabistan'ın Husiler ya da doğrudan İran ile diyaloğa girme eğiliminden bir kazanç elde edemeyeceğini savunan Bukeyri, aksine bunun Suud rejiminin, Yemen'deki savaşta yenildiği fikrini güçlendireceği değerlendirmesinde bulundu. - İran'dan Suudi Arabistan'a mesaj Siyasi analist Ömer Redman da Husilerin, İran'ın elinde bir "piyon" olduğunu ve özellikle dış siyasette kendilerinin değil İran'ın tavrını yansıttıklarını belirtti. "Husilerin tavrını anlamak istiyorsak bunun İran'ın bölgesel ve uluslararası ilişkilerinde yaşadığı gelişmelerle bağlantısını kurmak zorundayız." diyen Redman, Husilerin attığı adımın İran'dan Suudi Arabistan'a gönderilmiş bir mesaj olduğu yorumunu yaptı. Redman, İran'ın, "Suudi Arabistan'ın kuzey ve güneyindeki uzantıları aracılığıyla onu iyiden iyiye kıskaca aldığı" mesajı verdiğini dile getirdi.