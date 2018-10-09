Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

İki Ekim salı günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan ve öldürüldüğü belirtilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı sırrını korurken, başta Türkiye olmak üzere Suudi Arabistan ve ABD'den peş peşe açıklamalar geliyor. Suudi Arabistan Kaşıkçı'yla ilgili tüm suçlamaları reddederken, Türkiye ve ABD olayın aydınlatılması için yoğun çaba sarfediyor.

Gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolması sonra pek çok iddialar ortaya atılırken, bir kesim Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü başka bir kesim ise kaçırıldığını iddia ediyor. Diplomasi trafiği altnda tüm dünya İstanbul'da yaşananları merak ederken, Korkusuz Gazetesi yazarı gazeteci Hüsnü Mahalli yaşanan olayın perde arkasını yazdı.

Kaşıkçı'nın Müslüman Kardeşler ideolojisine inanan bir gazeteci olduğuna dikkat çeken Mahalli, Suudi yönetimi ile ters düşmeden önce Kaşıkçı'nın 'Arap Baharı' sürecini aktif olarak desteklediğini ve Ankara'yla çok iyi ilişkiler kurduğunu belirtti.