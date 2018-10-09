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Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 07:51 | Son Güncelleme

Tüm dünya Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ne olduğunu merak ederken, gazeteci Hüsnü Mahalli çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

İki Ekim salı günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan ve öldürüldüğü belirtilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı sırrını korurken, başta Türkiye olmak üzere Suudi Arabistan ve ABD'den peş peşe açıklamalar geliyor. Suudi Arabistan Kaşıkçı'yla ilgili tüm suçlamaları reddederken, Türkiye ve ABD olayın aydınlatılması için yoğun çaba sarfediyor.

Gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolması sonra pek çok iddialar ortaya atılırken, bir kesim Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü başka bir kesim ise kaçırıldığını iddia ediyor. Diplomasi trafiği altnda tüm dünya İstanbul'da yaşananları merak ederken, Korkusuz Gazetesi yazarı gazeteci Hüsnü Mahalli yaşanan olayın perde arkasını yazdı.

Kaşıkçı'nın Müslüman Kardeşler ideolojisine inanan bir gazeteci olduğuna dikkat çeken Mahalli, Suudi yönetimi ile ters düşmeden önce Kaşıkçı'nın 'Arap Baharı' sürecini aktif olarak desteklediğini ve Ankara'yla çok iyi ilişkiler kurduğunu belirtti.

'HEDEF ERDOĞAN'

"Kral Selman ve oğlu Muhammed iktidara gelince kraliyet ailesinde kaybedenlerden yana tavır aldı ve işleri bozuldu." diyen Mahalli, "Suudi’leri çok iyi tanırım. Adamlar kindar ve gaddar ama aptalca davranırlar. İşte bu nedenle Kaşıkçı olayıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldıklarını düşünüyorlar." iddasında bulundu.

Mahalli, Suudi yönetimin Kaşıkçı olayıyla amacının ne olduğunu şöyle özetledi;

"1-Adamlar Kaşıkçı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın dostu olduğunu biliyorlar.

2-Kaşıkçı’yı öldürerek Erdoğan’ın Katar’a verdiği desteğin intikamını aldıklarını ve Erdoğan’ı zor durumda bırakacaklarını düşünürler.

3-Önemli bir kişi olan Kaşıkçı’yı öldürerek tüm muhaliflere korkunç bir gözdağı vereceklerini hesaplıyorlar.

4-Eylemi İstanbul’da gerçekleştirerek Türkiye’de yaşayan Müslüman Kardeşler kökenli binlerce muhalifi korkutmak istiyorlar. Ülkelerindeki iktidarlara muhalif binlerce Arap gazeteci, yazar ve politikacı İstanbul’da ikamet ediyor ve bazıları da televizyon, gazete ve internet siteleriyle yayın yapıyor.

5-Kaşıkçı’yı öldürerek İstanbul’un güvensiz bir şehir olduğunu kanıtlamak istiyorlar.
Böylece Türkiye’ye gelip ev almak ve vatandaş olmak isteyen kendi vatandaşlarına ve Körfez ülkelerinin insanların korkutuyorlar."


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Hüsnü Mahalli erdoğan Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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