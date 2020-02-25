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Hüsnü Mübarek 91 yaşında hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2020 16:53 | Son Güncelleme

Mısır'ın eski devlet başkanlarından Hüsnü Mübarek 91 yaşında hayatını kaybetti.

Hüsnü Mübarek 91 yaşında hayatını kaybetti

Mübarek 30 yıl boyunca Mısır'ın devlet başkanlığını yapmıştı.Mısır devlet televizyonu Mısır'ın eski devlet başkanlarından Hüsnü Mübarek'in geçirdiği ameliyattan birkaç hafta sonra 91 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Mübarek 30 yıl Mısır'ın devlet başkanlığını yapmış, 2011 yılında başlayan Arap Baharı protestoları sonrasında görevinden çekilmek zorunda kalmıştı.

Mübarek, 2011 yılında başkent Kahire'deki protesto gösterileri sırasında 800'den fazla kişinin ölümünden sorumlu tutuluyordu. Bu protesto gösterileri sonucunda Mübarek istifa etmek zorunda kalmıştı.

Görevinden ayrıldıktan sonra yargılanan ve 2012'de müebbet hapis cezası alan Mübarek yıllar boyunca cezaevinde kalmıştı. 2017 yılında Mısır Yüksek Temyiz Mahkemesi Mübarek'in 2011 yılındaki protesto gösterileri sırasında göstericilerin ölümünde sorumluluğu olmadığına hükmetmiş ve Mübarek beraat ederek serbest kalmıştı.

Mısır'da çarşamba gününden itibaren üç günlük yas ilan edildi.

Reuters / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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