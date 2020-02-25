Hüsnü Mübarek hayatını kaybetti

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 91 yaşında hayatını kaybetti. Mısır Devlet Televizyonu, Mübarek’in geçirdiği bir ameliyat sonrası yoğun bakımda öldüğünü duyurdu.

4 Mayıs 1928'de dünyaya gelen Muhammed Hüsnü Sadi Mübarek, 1981’de suikaste kurban giden Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın yerine gelmişti.

Suikasti düzenleyenler Mısır ordusunda görev yapan aşırı İslamcılardı. Bu olaydan sekiz gün sonra Mübarek Cumhurbaşkanı olarak ant içti.

Mübarek hükümeti halkın tepkisine rağmen İsrail’le barış anlaşması imzaladı.

Mübarek, böylece sadece halkının değil, Arap dünyasının da tepkisini topladı. Ancak Mısır, İsrail-Filistin barış sürecinde önemli bir rol üstlenmişti. Amerika’nın yakın bir müttefikiydi.

Daha önce hava kuvvetleri komutanlığı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı da yapan Mübarek kimilerine göre Mısır’da istikrarın kaynağı, kimilerine göre zamanını çoktan doldurmuş bir diktatördü.

Eleştirilere tahammül edemeyen Mübarek, çok sayıda muhalefet liderini hapse attı. Güvenlik yapılanmasını güçlendirdi; birçok kez suikast girişimine hedef oldu.