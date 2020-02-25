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Hüsnü Mübarek Hayatını Kaybetti

25.02.2020 16:02 | Son Güncelleme

Arap Baharı protestoları nedeniyle 2011'de istifa etmek zorunda kalan eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 91 yaşında hayatını kaybetti. Mısır Devlet Televizyonu, Mübarek’in geçirdiği bir ameliyat sonrası yoğun bakımda öldüğünü duyurdu

Hüsnü Mübarek Hayatını Kaybetti

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 91 yaşında hayatını kaybetti. Mısır Devlet Televizyonu, Mübarek’in geçirdiği bir ameliyat sonrası yoğun bakımda öldüğünü duyurdu.

4 Mayıs 1928'de dünyaya gelen Muhammed Hüsnü Sadi Mübarek, 1981’de suikaste kurban giden Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın yerine gelmişti.

Suikasti düzenleyenler Mısır ordusunda görev yapan aşırı İslamcılardı. Bu olaydan sekiz gün sonra Mübarek Cumhurbaşkanı olarak ant içti.

Mübarek hükümeti halkın tepkisine rağmen İsrail’le barış anlaşması imzaladı.

Mübarek, böylece sadece halkının değil, Arap dünyasının da tepkisini topladı. Ancak Mısır, İsrail-Filistin barış sürecinde önemli bir rol üstlenmişti. Amerika’nın yakın bir müttefikiydi.

Daha önce hava kuvvetleri komutanlığı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı da yapan Mübarek kimilerine göre Mısır’da istikrarın kaynağı, kimilerine göre zamanını çoktan doldurmuş bir diktatördü.

Eleştirilere tahammül edemeyen Mübarek, çok sayıda muhalefet liderini hapse attı. Güvenlik yapılanmasını güçlendirdi; birçok kez suikast girişimine hedef oldu.

2011’de istifa etmeden önceki son seçimlerde iktidardaki Ulusal Demokrasi Partisi muhalefeti yenilgiye uğrattı. Seçimlerde yaygın olarak hile yapıldığı, seçmenlere gözdağı verildiği öne sürüldü.

En kalabalık muhalefet gurubu Müslüman Kardeşler’in liderleri Mübarek döneminde sürekli hapsedildi.

Siyasi baskılara ek olarak Mısır’da zenginlerle yoksullar arasındaki gelir dağılımındaki eşitsizlik Mübarek döneminde hızla arttı.

Mübarek, iktidarı oğlu Cemal’e devretme hazırlığı yapıyordu. Ancak 2010 yılının sonunda Tunus halkı ayaklandı ve Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali’yi 2011’in Ocak ayında devirdi.

Tarihe Arap Baharı geçen süreç Mısır’da devam etti. Mısırlılar’ın 25 Ocak’ta başlayan protestoları 18’inci gününde sonuç verdi ve Mübarek istifa etti.

Ancak Mübarek, gösterilerde, 239 protestocunun öldürülmesinde, emir vermekten yargılanan ilk lider oldu. 2012'de müebbet hapse mahkum olan Mübarek, temyize başvurdu. Kendisi ve bazı yardımcılarına yönelik suçlamalar düşürüldü.

Mübarek 2015 yılında hakkındaki ayrı bir yolsuzluk suçlaması nedeniyle iki oğluyla birlikte üç yıl hapse mahkum edildi. Oğulları Cemal ve Alaattin’le birlikte en az üç yılını tutuklu olarak geçirmişti; tutukluğu 2017’nin Mart ayına kadar sürdü. Mübarek, tutukluluk süresinin bir bölümünü cezaevinde, önemli bir kısmını ise hastanede geçirdi. 2017’de tutulduğu hastaneden serbest kalarak ayrıldı.

Mübarek, 2012’de yargılanmaya başladığında duruşmalara demir bir kafes içinde katılmış, yıllar içinde birçok duruşmaya sedye üzerinde ve güneş gözlükleriyle gelmişti.

Uzun yıllardır kalp hastalığı ve kanserle mücadele ettiği öne sürülen Mübarek, Ocak ayında ameliyat olmuş, oğlu Alaa Mübarek Cumartesi günü babasının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü söylemişti.

Arap Baharı’nın başladığıTunus'un devrik lideri Zeynel Abidin bin Ali de 19 Eylül 2019’da 83 yaşında Suudi Arabistan'da hayatını kaybetti. Arap Baharı sırasında koltuğunu kaybeden Bin Ali, 2011'de Tunus'tan kaçarak Suudi Arabistan'a sığınmıştı.

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