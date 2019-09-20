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Hüsnü Şenlendirici Çeşme'de konser verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Çeşme ilçesinde sahne alan klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, performansıyla müzik şöleni sundu.

Hüsnü Şenlendirici Çeşme'de konser verdi

Kahraman DURAK/ÇEŞME (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesinde sahne alan klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, performansıyla müzik şöleni sundu.
Çeşme ilçesinde 25 yıl aradan sonra 'Ege'nin İki Yakası' temasıyla gerçekleştirilen Çeşme Festivali'nde, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahne aldı. Alaçatı Amfi Tiyatro'da hayranlarının karşısına çıkan Şenlendirici, yaklaşık 3 bin kişiye performans sergiledi. Konser sonunda Şenlendirici'ye Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafından yanan ormanlar için dikilen fidan sertifikası ve onur plaketi verildi.

FOTOĞRAFLI

Hüsnü Şenlendirici Çeşme'de konser verdiHüsnü Şenlendirici Çeşme'de konser verdiHüsnü Şenlendirici Çeşme'de konser verdiHüsnü Şenlendirici Çeşme'de konser verdi

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