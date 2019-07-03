İZMİR (AA) - Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici tarafından İzmir'in Kınık ilçesinde düzenlenen "4. Klarnet Kampı", klarnete gönül verenleri bir araya getirdi.

İlçeye bağlı Dündarlı Mahallesi'ndeki çiftlik evinde 4. Klarnet Kampı'nı organize eden Şenlendirici, her yaştan katılımcıya eğitim veriyor.

Aralarında ABD, Makedonya, Arnavutluk, Almanya, Rusya ve İran gibi ülkelerden gelenlerin bulunduğu kampa 120 kursiyer katıldı.

Çiftlikteki çadırlarda konaklayan katılımcılar, Hüsnü Şenlendirici ve diğer sanatçılardan klarnet çalmanın inceliklerini öğreniyor.

Hüsnü Şenlendirici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klarnete gönül verenleri ağırlamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Kampa dışarıdan misafir almadıklarını belirten Şenlendirici, "Çünkü burada gerçekten kendi aramızda eğleniyoruz. Kampta müzik yapıyoruz ama bir eğitim sistemi de var. Hocalarımızla belirli saatlerde nota, klarnet, makam ve taksim dersleri veriyoruz." diye konuştu.

Farklı çevre ve konumdaki insanların çadırda kaldığını dile getiren Şenlendirici, ortak düşüncenin klarnet olmasının ise kendisini mutlu ettiğini vurguladı.

Makedonya'dan gelen 9 yaşındaki Erdenay Sali ise 3 yaşından beri klarnet çaldığını ve Hüsnü Şenlendirici'den eğitim aldığı için çok sevinçli olduğunu dile getirdi.

Dün başlayan ve 5 Temmuz'a kadar devam edecek kampta eğitim çalışmalarının dışında birçok klarnet sanatçısı konser verecek.

