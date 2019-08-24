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Husumet beslediği kişiyi ayağından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 22:27 | Son Güncelleme

Kastamonu’da Akmescit Mahallesinde bir kişi, husumetli olduğu şahsı ayağından silahla vurarak yaraladı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Akmescit Mahallesi Ballık Sokak üzerinde daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen H.H.

Husumet beslediği kişiyi ayağından vurdu

Kastamonu’da Akmescit Mahallesinde bir kişi, husumetli olduğu şahsı ayağından silahla vurarak yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Akmescit Mahallesi Ballık Sokak üzerinde daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen H.H. ile S.O. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.O, yanında bulundurduğu silahla H.H’yi ayağından vurarak yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralanan H.H, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen S.O’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Husumet beslediği kişiyi ayağından vurdu

Husumet beslediği kişiyi ayağından vurdu

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